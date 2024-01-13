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Юрист-ученый РАН отдал мошенникам более 6,6 млн рублей

Mash: юрист-ученый РАН Клебанов отдал мошенникам более 6,6 млн рублей

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Юрист, старший научный сотрудник сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН Лев Клебанов, автор научной работы о преступлениях против коммерческой, налоговой и банковской тайны, стал жертвой финансовых мошенников. Ущерб составил более 6,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перед новогодними праздниками профессору пришло голосовое сообщение в телеграмм от бывшего коллеги из университета. В сообщении говорилось, что Клебанова якобы ищет заместитель министра Минобрнауки. На вопрос «зачем» последовал ответ «не знаю».

«Мужчина реально нагуглил такого человека, позвонил ему в приемную, но секретарь сказала, что шеф на совещании. И попросила подождать.
Обратного звонка юрист-ученый все-таки дождался. И на проводе действительно был чиновник — только ненастоящий», — говорится в посте.

Как пишет Mash, Клебанов стал жертвой украинских хакеров, которые переводят деньги на нужды ВСУ. Мошенники «взломали сайт Минобрнауки» и взяли кредиты «на имена ученых, в том числе Клебанова». На «безопасный» счет мошенников ушло более 6,6 млн рублей.

До этого «Газета.Ru» предупредила россиян об атаках финансовых мошенников после каникул.

Ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров ожидает, что в 2024 году финансовые аферисты будут проявлять больше активности, чем в 2023 году.

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