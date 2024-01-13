Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 млрд рублей, оценил для РИА Новости источник на страховом рынке. Он уточнил, что эта сумма сопоставима с размером выплат Ozon после пожара в августе 2022 года.

Telegram-канал SHOT пишет, что ущерб может быть на уровне 10 млрд рублей. Глава INFOline Михаил Бурмистров сказал газете «Известия», что ущерб оценили в 13-15 млрд рублей. Склад с оборудованием стоил порядка 3 млрд рублей, а товары — от 10 млрд до 12 млрд рублей.

Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался около 07:00 мск. Возгорание распространилось по территории площадью 70 тыс. квадратных метров, после чего было локализовано. РИА Новости отмечает, что это крупнейший пожар в росисйском ретейле (в случае с Ozon огонь охватил 50 тыс.квадратных метров). По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки. В результате инцидента обрушились помещения площадью 40 тыс. квадратных метров. SHOT пишет, что сотни работников не успели забрать свои личные вещи. У многих внутри остались в том числе паспорта, которые сгорели. Несколько человек, по словам сотрудников, затоптали во время эвакуации. Официально о пострадавших не сообщалось.

Ранее в МЧС заявили, что пожар на складе Wildberries мог дойти до электроподстанции и парковки.