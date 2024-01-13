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Россиянам рассказали, какую валюту покупать в 2024 году

Экономист Марков дал россиянам два совета по покупке валюты в 2024 году

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Global Look Press

В 2024 году россиянам следует покупать валюту страны, в которую планируется поездка, или имеющую хождение на ее территории. Такой совет гражданам в беседе с «Газетой.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Эту же рекомендацию можно дать и тем, кто ведет бизнес с другой страной или закупает в ней товары и услуги. Второй совет — для диверсификации валютных вложений есть смысл вложиться в китайский юань, учитывая нарастание всестороннего сотрудничества между Россией и КНР. Но тут вложения более перспективны не с точки зрения курсовой разницы, а с точки зрения туризма и бизнеса», — прокомментировал Марков.

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев сказал «Ленте.ру», что в 2024 году доллары, евро и золото станут самыми надежными вариантами вложений для россиян. Экономист также рекомендовал обратить внимание на банковские вклады и рынок ценных бумаг, которые на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ могут принести приличный доход.

ЦБ 15 декабря повысил ключевую ставку в пятый раз подряд — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. После этого ставки по депозитам выросли в среднем до 15%, но есть предложения и по 16,5-17,5%.

16 февраля Банк России проведет первое в 2024 году заседание по ключевой ставке. На нем регулятор, скорее всего, сохранит ее на уровне 16% годовых, считают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и финансисты.

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