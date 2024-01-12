В магазинах Екатеринбурга нашли яйца по 70 рублей за десяток

В екатеринбургской сети магазинов «Птица» при местной птицефабрике продают куриные яйца по 70 рублей за десяток. Килограмм мяса птицы обойдется в 205 рублей. Находкой в своем Telegram-канале поделился заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Наша первоочередная задача — сделать доступной для уральцев продукцию местных производителей. Значимые товары должны продаваться с минимальной наценкой», — говорится в сообщении.

Низкая относительно других магазинов стоимость товаров обусловлена близостью к производству, пояснил Шмыков. Это позволяет поставлять свежую продукцию на полки в кратчайшие сроки и экономить на транспортной логистике, добавил замгубернатора региона.

С 1 января в Россия действует нулевая пошлина на ввоз куриных яиц из-за рубежа. Объем поставок при этом не должен превышать 1,2 млрд штук.

Накануне в Россию пришла новая партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук, или порядка 18,6 тонны.

Также на этой неделе в РФ поступила уже вторая партия куриных яиц из Турции.

Ранее глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что спада цен на яйца в стране ждать не стоит.