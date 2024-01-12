Курс евро опустился ниже 97 руб.

Курс евро на Московской бирже впервые с 13 декабря 2023 года опустился ниже 97 руб. Это следует из данных Мосбиржи.

Курс европейской валюты к 9:52 мск снижался на 23 копейки, до 96,93 руб.

Курс доллара в это же время опускался на 38 копеек, до 88,21 руб., курс китайского юаня снижался на 4 копейки, до 12,28 руб.

11 января аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов заявил, что курс рубля в ближайшее время продолжит укрепляться, доллар может опуститься до 85 руб. Независимый финансовый аналитик Борис Ушерович отмечал, что на динамике курса долларе сказываются мировые цены на нефть, денежно-кредитная политика государства и общая неопределенность в экономике.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что в феврале доллар будет стоить 87-95 рублей. Он отметил, что сильное ослабление курса рубля приведет к росту инфляции, с чем активно борется ЦБ, а укрепление курса национальной валюты не выгодно для бюджета.

Ранее аналитик рассказал, что будет с курсом рубля в 2024 году.