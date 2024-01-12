Вице-премьер России предложил маркировать рыбные консервы

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в конце декабря 2023 года поручил профильным ведомствам проработать предложение Генпрокуратуры о маркировке рыбных консервов для борьбы с их фальсификацией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего документа.

Журналисты выяснили, что до 19 января Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Россельхознадзор должны будут представить доклад со своей позицией по этому вопросу в правительство и Генеральную прокуратуру, которая и обратила внимание на ситуацию с фальсификатом.

В органах прокуратуры отметили, что производители на регулярной основе используют для рыбных консервов более дешевое сырье под видом дорогого. Например, сайра подменяется дальневосточной сардиной или тихоокеанской сельдью, далее подделки поставляют даже в детские сады и школы.

Уточняется, что прокуратура аннулировала более 8,7 тыс. ветеринарных сопроводительных документов в рамках борьбы с этой проблемой. В отношении некоторых производителей было открыто уголовное производство.

Одной из причин большого количества подделок называется неопределенность в разграничении компетенций между Россельхознадзором и Роспотребнадзором, из-за чего непонятно, какой именно контролирующий орган обязан закрывать область фальсификата.

Генпрокуратура уверена, что сократить количество подделок могла бы обязательная маркировка в системе «Честный знак» и автоматическое исключение из оборота продукции, состав которой не будет соответствовать заявленному.

До этого коммерческий директор компании «Автодок» Виталий Колисов сообщил, что в России увеличилось количество контрафактных автомобильных запчастей.

Ранее стало известно, что в России на четверть выросли цены на услуги автосервисов.