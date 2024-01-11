Минфин США обновил антироссийские санкции

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США добавило в антироссийский санкционный перечень две компании, три самолета и директора авиационной госкомпании «224-й летный отряд» Владимира Михейчика. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового ведомства.

Американские чиновники уточнили, что под ограничения подпали учебный центр Вооруженных Сил РФ — Ашулукский полигон (Астраханская область), Владимирский Перспективный военно-исследовательский комплекс (Астраханская область), самолеты моделей Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76.

В конце декабря американский Минфин добавил в санкционный перечень четыре связанные с Россией фирмы и один нефтяной танкер.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что США намерены ввести новые санкции против военного сотрудничества РФ с Ираном и КНДР.

Ранее в США заявили об устойчивой экономике России.