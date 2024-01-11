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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на пятницу

ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на пятницу более чем на 61 копейку

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Мария Девахина/РИА Новости

Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на пятницу на 61,21 копейки, до 88,7818 рубля. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Официальный курс евро снижен на 33,44 копейки и составит 97,5401 рубля, юаня — на 6,75 копейки (12,363 рубля).

ЦБ устанавливает официальные курсы мировых валют в рабочие дни на основе рыночных курсов Мосбиржи. Официальные курсы нужны в том числе для расчетов таможенных платежей между странами, заданные курсы используются бухгалтерами и налоговиками.

С начала 2024 года курс рубля на Мосбирже укрепился к доллару и евро уже на 2%, рассказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. 11 января курс американской валюты снижался до 88,5 рублей впервые с конца ноября, европейская тоже подешевела. Долго ли продлится укрепление российской валюты и каким может быть «дно» доллара и евро — в нашем материале.

По данным Мосбиржи на 17:06 мск, доллар стоит 88,77 рубля, евро — 97 рублей.

Ранее финансист назвал фактор резкого укрепления курса рубля.

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