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Яндекс раскрыл результаты продаж умных колонок перед Новым годом

Перед Новым годом пользователи купили более миллиона Яндекс Станций

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Яндекс

Декабрь стал рекордным месяцем по продажам Яндекс Станций. Перед Новым годом пользователи купили более 1 млн. умных колонок и ТВ Станций, сообщили в пресс-службе Яндекса.

Половину проданных устройств пользователи активировали 31 декабря и 1 января - в дни, когда все разворачивают новогодние подарки.

«Среди подарков были не только знакомые пользователям Станция 2, Макс и Мини, но и совсем новые устройства — Станция Миди и Дуо Макс, первая колонка Яндекса с экраном. Для активации умных колонок необходимо иметь приложение «Дом с Алисой», поэтому все каникулы оно держалось в топе App Store по числу установок», — рассказали в Яндексе.

По данным исследовательской компании «МП Аналитика», поделившейся данными опроса накануне праздников про желанные подарки россиян, 30% респондентов мечтали получить именно умную колонку. При этом 26% опрошенных хотели получить Яндекс Станцию, 12% — VK Капсулу и 9% — умную колонку Sber. Умная колонка была вторым по популярности подарком, на первом месте уже не первый год держатся смартфоны.

В Яндексе сообщили, что в новогодние каникулы пользователи умных колонок с Алисой чаще всего просили виртуального ассистента включить елочку или зажечь гирлянду. В этот период Алиса приняла более 2,4 млн. новогодних запросов — это почти в 2 раза больше, чем год назад. Просьба включить гирлянду прозвучала 900 тыс. раз, а фраза «Раз, два, три! Елочка гори!» — 122 тыс.

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