Бензин и дизель подорожали на бирже

Бензин и дизельное топливо подорожали на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 11 января. Это следует из данных биржи по итогам торгового дня.

Стоимость «92-го» бензина повысилась на 1,51% и составила 39 957 рублей за тонну, «95-го» бензина — на 0,87%, до 42 834 рублей за тонну.

Летний дизель подорожал на 0,96% (50 655 рублей за тонну), межсезонный — на 1,2% (51 845 рублей за тонну). Цена зимнего дизеля увеличилась на 1,21% и составила 60 969 рублей за тонну.

В первый торговый день 2024 года — 9 января — почти все виды топлива подешевели на бирже. Только стоимость зимнего дизеля незначительно выросла — на 0,15%. Во второй торговый день 10 января зимний дизель упал в цене сразу на 6%.

Биржевые цены на топливо в России начали увеличиваться весной 2023 года и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Существенно выросли и розничные цены. Правительство РФ 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива, чтобы предотвратить дальнейшие скачки стоимости топлива на внутреннем рынке. Запрет был снят 17 ноября.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в феврале 2024 года бензин на заправках будет стоить 56 рублей за литр.