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Финансист назвал фактор резкого укрепления курса рубля

«БКС»: курс рубля укрепился на фоне новости о росте в 20 раз продаж валюты ЦБ РФ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Курс рубля резко укрепился к доллару и евро на торгах Мосбиржи после сообщений о том, что с 15 января ЦБ РФ будет продавать ежедневно иностранную валюту в сумме на 15,9 млрд рублей. Это почти в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он пояснил, что увеличение продаж валюты в том числе обусловлено возвращением ЦБ к операциям в рамках бюджетного правила. С середины декабря регулятор в среднем продавал валюту по 0,8 млрд рублей в день.

Курс рубля в начале торгов 11 января сдержанно дешевел, но вскоре резко укрепился. Доллар впервые с конца ноября приближался к 88,5 рубля, евро установил месячный минимум около 97,3 рубля, юань впервые с конца ноября опускался к 12,3 рублям. Затем валюты перешли к попыткам скорректировать потери.

До этого «Газета.Ru» сообщила, что Минфин РФ вернется к продаже валюты и золота из-за низких нефтегазовых доходов. В декабре 2023 года они оказались на 199,9 млрд рублей ниже прогноза. Министерство с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты и золота 69,1 млрд рублей.

Ранее Минфин раскрыл объем нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ за первые 11 месяцев 2023 года.

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