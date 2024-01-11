В Совфеде рассказали, чем грозит США конфискация замороженных российских активов

Конфискация США замороженных активов России будет грозить крахом финансовой империи Соединенных Штатов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя планы администрации президента США Джо Байдена.

Сенатор отметил, что нынешний американский лидер «давно готов разгромить Россию», поэтому не нужно «принижать его роль и значение в борьбе против нашего народа». Климов назвал разговоры про активы на этом фоне лишь деталью.

«Другое дело, почему американцы тормозят. Это не потому, что им нас жалко, а потому, что они понимают, что после этого может сработать принцип домино, все те, кто полагался на американский доллар, начнут стремительно убегать от него», — пояснил он.

Климов считает, что, конфискуя замороженные российские активы, американцы нанесут самый большой удар именно себе.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, позволяющих конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.