Курс турецкой лиры установил новый антирекорд

Курс турецкой лиры к доллару на торгах 11 января обновил исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 11:04 по московскому времени стоимость американской валюты составила 29,69 лиры.

В ноябре турецкий Центробанк повысил учетную ставку с 30% до 35%. Годовая инфляция в стране на конец декабря составила 64,77%. При этом в ЦБ Турции сообщали, что не намерены жестко влиять на валютные торги и проводить крупные интервенции в случае падения нацвалюты.

Между тем российская валюта в четверг продолжает укрепляться. На 11:09 по московскому времени доллар снизился к рублю на 0,65% и торговался на отметке 88,75 рубля, стоимость евро к рублю упала на 0,77%, достигнув уровня 97,44 рубля, а юаня — на 0,74%, до 12,39 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о причинах укрепления рубля.

Сколько будут стоить доллар и евро в 2024 году, когда лучше покупать иностранную валюту и что будет при резком падении курса рубля — рассказываем в нашем материале.

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