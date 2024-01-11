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В России спрогнозировали снижение цен на вторичные квартиры к концу 2024 года

«Метриум»: цены на вторичные квартиры в России упадут на 15% в конце 2024 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Цены на квартиры в России упадут на 15% в годовом выражении в конце 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, собственники квартир неохотно снижают цены при продаже.

«Тем не менее в среднем стоимость в объявлениях сокращается на 100 тыс. рублей каждую неделю. В результате к концу 2024-го мы можем увидеть снижение цен на 15% год к году. Цены пойдут вверх только после снижения ключевой ставки», — предположил эксперт.

Не исключено, что собственники вторичных квартир временно отложат их продажу, так как покупатели будут ждать снижения цен. Владельцы вернут лоты в продажу в случае снижения ключевой ставки и, соответственно, ипотечных ставок, добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. По его словам, если заметного уменьшения ставок в российской экономике во втором полугодии этого года не произойдет, вторичный рынок ответит явным снижением цен.

Но на фоне высоких рыночных ставок по ипотеке — от 16% до 25% — спрос на вторичное жилье будет снижаться, с большой долей вероятности уже в январе-марте 2024 года. Ставки по ипотеке выросли после того, как ЦБ РФ 15 декабря 2023 года в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ипотечный брокер предрек снижение цен на вторичное жилье в России в январе-феврале 2024 года.

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