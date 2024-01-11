Оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС оказалось невозможно

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью РИА Новости, что научные исследования по оценке ущерба от разрушения Каховской ГЭС еще не завершены из-за сложной обстановки на месте. Она отметила, что недавно получила доклад от коллег, и в настоящее время обстановка на территории ГЭС не позволяет провести необходимые исследования на месте.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась в ночь на 6 июня 2023 года. В результате вода из водохранилища быстро хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку.

В связи с этим на территории был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сначала на региональном уровне, а затем на федеральном.

До этого в Херсонской области наблюдались необычные природные явления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он уточнил, что в их числе: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые сильные ветра, увеличение популяции медуз. Губернатор отметил, что ему пока не известно о публикации экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье после исчезновения Каховского водохранилища.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.