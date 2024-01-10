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Импортеров предупредили о трудностях с поставками бананов из-за мятежа мафии

Поставки бананов из Эквадора в Россию могут сорваться из-за мятежа мафии

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Depositphotos

Российских импортеров предупредили о потенциальных сбоях в поставках бананов в связи с мятежом мафии в Эквадоре. Об этом заявила президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ирина Норина в беседе с РБК.

По ее словам, российские импортеры начали получать сообщения от контрагентов о возможном сбое поставок эквадорских бананов после начала вооруженного мятежа мафиозных группировок в южноамериканской стране. После этого локальные фирмы стали отменять выдачу контейнеров для морских перевозок фруктов. Кроме того, бунты спровоцировали логистические помехи из-за временного закрытия портов в Эквадоре, добавила Норина.

В статье отмечается, что на таком фоне поставщики сообщили о невозможности комплексной отгрузки намеченных объемов банановой продукции.

В Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. На улицах городов появилась бронетехника и солдаты, а в Аргентине ситуацию уже называют проблемой для всего континента. Что происходит в Эквадоре и может ли конфликт перекинуться на весь регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Руспродсоюз» оценил влияние ситуации в Эквадоре на поставки бананов.

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Беспорядки в Эквадоре
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