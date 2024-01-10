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Российская концертная индустрия начала восстанавливаться

Объемы продаж билетов на концерты в 2023 году выросли на 60–100%

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пресс-служба Artik & Asti

Российская концертная индустрия начала постепенно восстанавливаться. По итогам 2023-го продажи билетов на концерты в стране выросли на 60–100% к прошлому году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные билетных агрегаторов.

Сам концертный рынок в прошлом году также стабилизировался, продемонстрировав рост на 10–35%, до 80–90 млрд рублей. Билеты на мероприятия в среднем подорожали на 9,2%.

В новом году ситуация на концертном рынке продолжит улучшаться, уверены эксперты. Согласно прогнозам, за следующие 12 месяцев рост может составить 33–63%. Основным фактором, сдерживающим развитие индустрии в России, остается отсутствие хороших концертных площадок в регионах.

В конце 2023 года продажи билетов на развлекательные шоу в РФ достигли рекорда. За ноябрь — первую половину декабря показатель вырос на 51% к аналогичному периоду 2022-го и на 83% к 2019-му. В денежном выражении рост составил 129% год к году.

Ранее российская рок-группа «Ария» в интервью «Газете.Ru» рассказала секрет своего творческого долголетия.

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