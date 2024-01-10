«Эксперт РА» впервые присвоил ESG-рейтинг ДОМ.РФ

Первый для ДОМ.РФ ESG-рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА», получен сразу на максимальном для России уровне. Об этом заявил генеральный директор компании Виталий Мутко, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Агентство присвоило компании рейтинг ESG-II (a). Отмечается, что это соответствует высокому уровню соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

«Сегодня экологическая составляющая нашей деятельности – не просто слова, а развитие «зеленой» повестки в масштабах всей страны», — отметил Мутко.

Он рассказал, что ДОМ.РФ создала первый в России стандарт экостроительства жилья, финансирует энергоэффективное строительство, а также запустила важную для регионов программу субсидирования, поощряющую «зеленые» проекты.

«В рейтинге также отмечена наша социальная ориентированность как в масштабах страны, так и для команды. Мы продолжим эту работу, стимулируя рынок для улучшения качества жизни людей», — добавил Мутко.

Как уточнили в пресс-службе компании, рейтинг ДОМ.РФ обусловлен высоким уровнем интеграции ESG-принципов в работу группы с ориентацией на национальные и международные принципы и лучшие практики в области устойчивого развития.

Кроме того, «Эксперт РА» установил стабильный прогноз по рейтингу. Это предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне в течение года.