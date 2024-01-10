«Руспродсоюз» оценил влияние ситуации в Эквадоре на поставки бананов

Эквадор является крупнейшим поставщиком бананов в Россию, однако пока рано прогнозировать влияние текущих беспорядков в этой стране на импорт фруктов. Об этом заявил РИА Новости зампред «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

По его словам, за 11 месяцев 2023 года Россия импортировала более 1,3 млн тонн бананов из Эквадора. Леонов отметил, что давать какие-либо прогнозы относительно последствий для поставок в условиях кризиса пока преждевременно.

В Эквадоре президент ввел режим ЧС после бунтов в тюрьмах и побегов заключенных. Это вызвало волну протестов по стране. По данным «Руспродсоюза», в декабре оптовые цены на бананы в РФ выросли на 4,3%, розничные — на 1,3%.

В конце ноября стало известно, что российские ретейлеры заключили долгосрочные контракты с производителями бананов в Эквадоре, основными поставщиками в Россию. Эти контракты с фиксированными ценами позволяют избежать резких колебаний цен на бананы на российском рынке. Согласно председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорю Караваеву, такая практика минимизирует риски срыва поставок и дефицита, прежде всего, влияя на динамику цен через текущий курс рубля.

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