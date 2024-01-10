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Россияне поделились своими финансовыми мечтами

«Открытие»: 80% россиян хотят стать миллионерами

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Shutterstock

Почти каждый россиянин мечтает стать миллионером. Такую финансовую цель ставят перед собой 80% жителей страны, следует из опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Исследование проводилось в декабре 2023 года.

Трети респондентов уже удалось осуществить свою мечту. Между тем 9% опрошенных не верят, что накопить миллион вообще возможно.

Среди других крупных финансовых целей россиян на новый год — покупка машины или недвижимости (по 28%). Еще 14% участников опроса рассказали, что просто хотят накопить определенную сумму. Около 4% респондентов мечтают обеспечить себе достойную пенсию. Примерно тот же процент опрошенных рассчитывают открыть собственный бизнес или заработать на получение образования.

В прошлом году в числе основных желаний жителей РФ был ремонт в квартире (28%), покупка автомобиля (23%) и улучшение жилищных условий (17%).

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