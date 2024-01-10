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Финансист назвал три риска для курса рубля

Финансист Бабин перечислил три риска для курса рубля

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Игорь Руссак/РИА Новости

Снижение цен на нефть в мире, восстановление импорта и высокие расходы госбюджета в России — три риска для курса рубля сейчас. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Препятствовать укреплению курса рубля в дальнейшем может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок. Вместе с восстановившимся импортом и высокими расходами госбюджета это создает риски возвращения курса рубля к снижению», — пояснил он.

Бабин уточнил, что потенциал такого движения пока ограничивается жесткой политикой ЦБ РФ по ключевой ставке, а также высокими требованиями по возврату и продаже валютной выручки.

Курс рубля после негативного старта на торгах Мосбиржи быстро вернулся к восходящей динамике. В начале основных торгов рост курса рубля замедлился, котировки не сумели преодолеть месячный максимум, достигнутый вчера по отношению к большинству валют. По данным биржи на 15:11 мск, доллар стоит 89,0498 рублей, евро — 97,711 рублей. По сравнению с уровнем закрытия торгов вторника американская валюта подешевела на 84, 77 копеек, европейская — на 56,4 копейки.

Ранее финансист назвал причину укрепления курса рубля.

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