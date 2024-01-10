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Стало известно, на что тратили деньги россияне на новогодних праздниках

Почта Банк: россияне увеличили траты на онлайн-развлечения в новогодние каникулы

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Максим Богодвид/РИА Новости

В новогодние праздники россияне потратили на онлайн-подписки в 11 раз больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует анализ транзакций клиентов Почта Банка, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Наиболее популярными были сервисы онлайн-кино, онлайн-игр и музыкальные подписки.

Средний чек на цифровые развлечения снизился на 10% и составил 479 рублей. Также на 40% выросли траты на походы в кинотеатры. Средняя стоимость билета увеличилась на 15%, до 392 рублей.

Аналитики отметили, что причинами роста интереса к онлайн-развлечениям в начале 2024 года стали холодная погода и развитие цифровых сервисов.
На фоне роста расходов на развлекательный контент траты россиян на фитнес-залы и спортклубы, напротив, снизились на минувших каникулах на 20% по сравнению с прошлым годом, а средняя сумма таких покупок существенно не изменилась и составила 1711 рублей.

Также в праздники на 20% сократился совокупный объем платежей за билеты в музеи и выставки, а средний чек вырос до 457 рублей. За развлечения в городских парках и ярмарках (катки, карусели, питание и т.д.) клиенты банка заплатили столько же, сколько и в прошлом году, однако средний чек стал больше на 20% (1062 рубля).

До этого стали gazeta.ru/social/news/2024/01/09/22077739.shtmlgazeta.ru/business/news/2024/01/10/22075219.shtml» target=«_blank»>известны самые популярные направления отдыха россиян в новогодние праздники.

Ранее россияне ответили, успели ли они отдохнуть за новогодние праздники.

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