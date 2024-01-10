В России назвали самый популярный вид займа у россиян

В 2023 году самым быстрорастущим сегментом на рынке микрофинансирования стала категория среднесрочных займов с рассрочкой платежа (Installments). Об этом свидетельствуют данные, проанализированные финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

За год онлайн-спрос на такие займы вырос на 36% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего ими интересуются женщины 27-55 лет для решения бытовых нужд, покупки техники, рефинансирования задолженности. Среднемесячная запрашиваемая сумма в категории Installments варьировалась в течение года от 19 до 24 тысяч рублей.

«Введенные Банком России макропруденциальные лимиты вынуждают МФО отказывать в кредите части клиентов, с долговой нагрузкой свыше 80% и даже свыше 50%. Адаптируясь под потребности более кредитоспособной аудитории, МФО развивают продукт, приближенный к традиционному потребительскому кредиту», — прокомментировал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В начале года стало известно, что ЦБ ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов.

Ранее россияне стали чаще судиться из-за небольших долгов.