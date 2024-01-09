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Правительство РФ не поддержало проект о повышении выплаты при рождении ребенка

Кабмин РФ не поддержал законопроект о повышении выплаты при рождении ребенка

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Shutterstock

Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на законопроект фракции ЛДПР об увеличении суммы единовременной выплаты при рождении ребенка до 30 тыс. рублей. Сам проект опубликован в базе Госдумы. Об этом пишет «Российская газета».

В настоящее время сумма единовременной выплаты при рождении ребенка составляет около 20,5 тыс. рублей.

Правительство уточнило, что эти выплаты ежегодно индексируются в России, а на дополнительное повышение потребуются большие бюджетные траты. Источники финансирования не указаны в законопроекте, что нарушает российский Бюджетный кодекс. Кроме того, не объяснен уровень в 30 тыс. рублей и не приведена оценка воздействия роста размера пособия на рождаемость в стране, следует из отзыва.

С 1 января 2024 года в России вступил в силу закон, позволяющий родителям досрочно выходить на работу из декретного отпуска, не теряя при этом пособия по уходу за ребенком. После Нового года выплаты на детей продолжат зачислять вне зависимости от типа занятости родителя — полный или неполный рабочий день, удаленка или офис — без разницы. Сохранят право на выплаты и матери, теряющие работу во время декрета из-за прекращения деятельности предприятия. В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком возрастом до 1,5 лет составляет около 17,8 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие выплаты в России увеличены с 1 января.

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