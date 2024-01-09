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Финансист назвал причину укрепления курса рубля

Финансист Бабин: укрепление курса рубля связано с первым рабочим днем 2024 года

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Укрепление курса рубля связано с первым официальным рабочим днем в 2024 году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«На российский валютный рынок возвращаются экспортеры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объем выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками», — пояснил эксперт.

Он добавил, что на более долгосрочном горизонте негативом для курса рубля могут выступить относительно низкие цены на нефть, которые вернулись к многомесячным минимумам. Это постепенно сокращает объем поступления иностранной валюты на внутренний рынок.

На открытии торгов Мосбиржи 9 января курс рубля снизился, но после непродолжительных нисходящих попыток стал активно укрепляться, обновив недельный максимум. Доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года, евро достиг 98,3 рубля, юань — 12,5 рубля.

Что будет с курсом рубля в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист спрогнозировал курс курс доллара на февраль 2024 года.

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