Стало известно, насколько уменьшился экспорт СПГ из России в 2023 году

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2023 году составил 32,33 млн тонн — на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Снижение связано с проведением летних ремонтных работ на заводах «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», которые вынуждены были снизить выпуск продукции в течение нескольких месяцев.

Падение удалось частично компенсировать за счет запуска нового среднетоннажного СПГ-проекта «Портовая СПГ» на Балтике. В целом экспорт российского СПГ в декабре достиг максимального за год уровня — 3,2 млн тонн.

По словам вице-премьера Александра Новака, производство СПГ в России в 2023 году составило около 8% от общемирового уровня.

«Это четвертое место среди стран-экспортеров после США, Катара и Австралии», — отметил Новак.

Отгрузки российского СПГ в Европу по итогам 2023 года выросли до 16,42 млн тонн после 16,25 млн тонн годом ранее. По мнению аналитика Виктора Катоны из Kpler, увеличение поставок произошло из-за снижения спроса на СПГ в Азии в конце года.

Однако эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прогнозирует снижение экспорта российского СПГ в Европу в 2024 году.

«Я думаю, что отгрузки в ЕС могут упасть до 12-13 млн тонн в 2024 году на фоне переформатирования европейского рынка», — считает Кондратьев.

До этого стало известно что запуск «Арктик СПГ — 2» позволит увеличить экспорт сжиженного газа из РФ на 15%.

Ранее Японская компания отозвала всех своих сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2».