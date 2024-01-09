Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 руб.

Курс доллара США на Московской бирже опустился ниже 90 руб. впервые с 29 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По информации на 13:41 мск, курс американской валюты снижался на 1,29% до 89,98 руб.

К 13:44 мск доллар находился на отметке 89,85 руб. (-1,43%). В то же время курс европейской валюты снижался на 1,64%, до 98,36 руб., китайского юаня — до 12,516 руб. (-1,52%).

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в феврале доллар будет стоить 87-95 руб.

По его мнению, сильное ослабление курса рубля приведет к росту инфляции, с чем активно борется Центральный банк России. А укрепление курса нацвалюты не выгодно для бюджета.

До этого финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в разговоре с изданием «Лента.ру» заявлял, что наиболее выгодными вариантами вложений для россиян в 2024 году станут золото и американские доллары.

Ранее сообщалось, что каждая третья страна ООН встала на путь отказа от доллара.