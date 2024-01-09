Промпроизводство в Германии неожиданно упало в ноябре

Объем промышленного производства в Германии в ноябре 2022 года снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Федеральное статистическое управление ФРГ.

Таким образом, промпроизводство в стране сокращается уже шестой месяц подряд. Падение показателя в ноябре стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали рост на 0,2%.

Спад затронул выпуск средств производства, промежуточных и потребительских товаров. Объемы строительства уменьшились на 2,9%, зато выработка электроэнергии выросла на 3,9%.

В целом объем промпроизводства в Германии в ноябре оказался на 4,8% ниже уровня аналогичного месяца 2022 года. Эксперты отмечают, что падение промпроизводства в стране связано с высокими ценами на энергоносители, инфляцией и спадом в мировой экономике.

В конце ноября стало известно, что ВВП ФРГ в в июле – сентябре 2023 года сократился на 0,1%. В годовом выражении ВВП Германии упал на 0,8%. Согласно данным Destatis, экспорт из Германии в сентябре уменьшился на 7,5% в годовом выражении и составил €126,5 млрд. По сравнению с августом показатель снизился на 2,4%.

Ранее в Германии были заблокированы все подсанкционные активы РФ.