Банки будут информировать россиян о кредитной нагрузке

С 1 января 2024 года банки и микрофинансовые организации обязаны информировать клиентов о высоком уровне их долговой нагрузки. Об этом свидетельствуют поправки внесенные в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)».

Кредиторы должны будут рассчитывать для каждого потенциального заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН). Если его значение превысит 50%, клиента предупредят о повышенных рисках. В ПДН учитываются все кредитные обязательства гражданина и его доход. В банках »ВТБ», «Зенит» и Ренессанс Банк рассказали РБК, что будут информировать клиентов о высоком ПДН до выдачи кредита. Клиентам придется подписывать соответствующие уведомления.

Высокий ПДН сам по себе не является причиной отказа в кредите, считает вице-президент Ренессанс Банка Алексей Ашурков. Но он может стать дополнительным сигналом для клиента, который захочет избежать чрезмерной долговой нагрузки, считает эксперт. Такие предупреждения вряд ли сильно затормозят рост потребкредитования, подытожил топ-менеджер.

В начале года стало известно, что ЦБ ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов.

Ранее прирост наличных у россиян по итогам года составил почти 2 трлн рублей.