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Экономист спрогнозировал курс доллара на февраль 2024 года

Экономист Алиев: в феврале 2024 года доллар будет стоить 87-95 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В феврале доллар будет стоить 87-95 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«На курс рубля влияет множество факторов. Сейчас наиболее влияющими выступают геополитика, нефть, денежно-кредитная политика Центробанка РФ и административные меры. Вероятно курс сильно не изменится, если не произойдет форс мажорных ситуаций.
Диапазон 87-95 будет наиболее вероятным», — сказал экономист.

Он уточнил, что сильное ослабление курса рубля приведет к росту инфляции, с чем активно борется ЦБ. А укрепление курса нацвалюты не выгодно для бюджета.

«Пополнение бюджета также очень важно для финансовых властей. Наиболее комфортным уровнем и будет примерно 90 рублей за доллар.
При этом нужно учитывать, что с 2024 года планируются закупки валюты, что может ослабить рубль. Налоговый период исчерпает свое влияние на курс. Исходя из сигналов ЦБ, дальнейшее повышение ключевой ставки маловероятно. Нефть сейчас сильно зависима от геополитики и конфликтов, которые теряют накал», — отметил Алиев.

Спрос россиян на иностранную валюту сейчас не является сильным фактором, заключил экономист.

По данным Мосбиржи на 10:17 мск, доллар стоит 90,7877 рубля. По сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов, американская валюта подешевела на 36,48 копейки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля в 2024 году.

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