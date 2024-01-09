Россияне стали чаще бронировать отели в Мурманске

Число бронирований россиянами размещений в Мурманске на январь 2024 года выросло на 47% по сравнению с январем 2023 года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru. При этом средняя стоимость размещения на ночь в отелях города за год выросла на 24%, до 5200 рублей.

В пресс-службе сервиса уточнили, что высокие темпы бронирований отмечаются также в Новосибирске – число бронирований превышает показатели прошлого года на 29%, в Краснодаре – на 25%, в Кисловодске и Зеленоградске – на 22%. Число бронирований размещений в Екатеринбурге выросло на 20% по сравнению с январем 2023 года, в Санкт-Петербурге – на 14%, в Калининграде – на 13%.

В топ-10 направлений внутри страны по числу бронирований на январь 2024 года вошли Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Ярославль и Екатеринбург. Дороже всего обойдется ночь в отелях Эсто— Садока — в среднем 14600 рублей (плюс 1% за год), дешевле всего — в Калининграде (в среднем 4800 рублей, +7%). Больше всего за год подорожало размещение в Москве — на 34%, средняя стоимость забронированной ночи составляет 6700 рублей.

До этого в пресс-службе сервиса рассказали «Газете.Ru», что число бронирований отелей пять звезд по России на Новый год выросло на 33%.

Ранее стало известно, за сколько туристы бронировали отели в 2023 году.