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В Германии забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen

Bild: завод Volkswagen в ФРГ остановился из-за протеста фермеров

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Shutterstock

Один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за общенациональной забастовки немецких фермеров. Об этом сообщает газета Bild.

В статье говорится, что протестующие перекрыли все подъезды к автозаводу в нижнесаксонском Эмдене, из-за чего сотрудники не смогли добраться до своих рабочих мест.

«Производство сегодня остановлено», – заявил представитель компании. По предварительным данным, завод возобновит работу во вторник, 9 января.

Как сообщается, Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе. По данным издания, власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для фермеров.

До этого в Германии прошла общенациональная забастовка машинистов.

Ранее во Франции фермеры залили здания местных управ навозом, требуя финансовой помощи со стороны государства.

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