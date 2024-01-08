В Германии забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen

Один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за общенациональной забастовки немецких фермеров. Об этом сообщает газета Bild.

В статье говорится, что протестующие перекрыли все подъезды к автозаводу в нижнесаксонском Эмдене, из-за чего сотрудники не смогли добраться до своих рабочих мест.

«Производство сегодня остановлено», – заявил представитель компании. По предварительным данным, завод возобновит работу во вторник, 9 января.

Как сообщается, Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе. По данным издания, власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для фермеров.

До этого в Германии прошла общенациональная забастовка машинистов.

Ранее во Франции фермеры залили здания местных управ навозом, требуя финансовой помощи со стороны государства.