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На Украине раскрыли объемы грузов, вывезенных через «временные коридоры»

Кубраков: через «временные коридоры» Украина перевезла около 15 млн тонн грузов

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Виталий Тимкив/РИА Новости

После прекращения зерновой сделки в августе 2023 года Украина перевезла через «временные коридоры» в Черном море почти 15 млн тонн грузов. Об этом заявил заместитель главы правительства — министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Почти 15 млн тонн грузов экспортировано через украинский коридор за пять месяцев», — написал Кубраков. Министр подчеркнул, что объем сельскохозяйственной продукции, вывезенной с Украины таким образом, составляет лишь 10 тонн.

В ноябре президент Украины сообщил, что Украина экспортировала четыре млн тонн грузов через «временные коридоры» в Черном море, которые были созданы в августе 2023 года из-за прекращения действия зерновой сделки.

17 июля 2023 года Москва сообщила Анкаре, Киеву и ООН об отказе от продолжения зерновой сделки. Причиной для этого решения стало невыполнение другими сторонами договора требований российской стороны, таких как разблокировка зарубежных активов ради экспорта удобрений и продовольствия.

Ранее Минсельхоз сообщил о незаинтересованности РФ в продлении зерновой сделки.

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