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В России назвали самые популярные импортные товары из Китая

РБК: бульдозеры и мониторы стали главными товарами экспорта из Китая в Россию

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Thomas Peter/Pool/Reuters

КНР за девять месяцев 2023 года поставил в Россию товаров на $90 млрд, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

По данным ведомства, в денежном выражении увеличение экспорта оборудования в Россию составило 43%. Отмечается, что самым популярными товарами, которые Россия импортировала из КНР, стали бульдозеры и мониторы. Суммы сделок по их закупкам составили $2,1 млрд и $1,2 млрд соответственно, говорится в статье.

Кроме того, в перечень популярных статей китайского экспорта в РФ вошли клапаны, вентили и арматура, электронагревательные приборы, инструменты ручные пневматические, в том числе дрели.

До этого сообщалось, что резко выросли поставки легковых автомобилей из Китая в РФ. Их импорт в денежном выражении подскочил в 9 раз, до $9,38 млрд. Также в 1,5 раза вырос ввоз автозапчастей — до $1,66 млрд. При этом импорт тракторов из Поднебесной за 10 месяцев 2023 года увеличился почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее правительство РФ оценило рост экспорта продуктов в Китай.

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