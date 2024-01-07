Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банки в 2024 году будут возвращать украденные деньги по новым правилам

РБК: банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги по новой схеме

close
100%
Shutterstock

В июле 2024 года в России заработает закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать клиентам похищенные средства в течение 30 дней после соответствующего заявления клиента. Об этом сообщает РБК.

В Центральном банке России подчеркнули, что такие требования могут повлиять на низкую долю возврата.

Представитель ЦБ подчеркнул, что цель подобного закона заключается в том, чтобы противодействовать хищению средств, в том числе с использованием методов социальной инженерии. Нововведение предусматривает комплекс механизмов, направленных на то, чтобы стимулировать кредитные организации улучшать качество работы своих антифрод-систем.

До этого директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что банки должны разделять с пострадавшими от мошенников клиентами часть понесенных убытков.

Чебесков считает, что банки должны нести частичную ответственность за преступные действия в отношении своих клиентов. Это не только справедливо, но и создаст у банков стимул активнее бороться с мошенниками.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами