В Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9

Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) одобрило временную приостановку эксплуатации пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки в связи с недавним инцидентом с одной из дверей авиалайнера. Об этом передает Reuters.

«EASA одобрило и приняло приказ-директиву FAA (Федерального управления гражданской авиации США. — «Газета.Ru») для проведения проверки самолетов MAX 9, которые относятся к серии Boeing 737», — говорится в сообщении агентства.

Поводом для появления директивы FAA и последовавшего за ним решения европейского регулятора стал инцидент с самолетом MAX 9 американской авиакомпании Alaska Airlines.

5 января самолет совершил экстренную посадку в Портленде после того, как из салона авиалайнера вылетел люк аварийного выхода. Экипаж предупредил находившихся на борту пассажиров о проблеме с герметизацией и начал снижение. На борту самолета был 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

При этом FAA выяснило, что самолет Alaska Airlines, в отношении которого ведется разбирательство, является новым. По данным управления, лайнер выпустили и передали авиакомпании всего два месяца назад.

Ранее в Токио два самолета столкнулись прямо в аэропорту.