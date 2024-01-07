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Китай увеличил резервы в долларах

Власти КНР сообщили об увеличении валютных резервов на $66,2 млрд в декабре

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Shutterstock

В декабре 2023 года Китай закупил $66,2 млрд, увеличив свои резервы в долларах на 2,1%. Об этом сообщает Государственное управление валютного контроля КНР, передает ТАСС.

Закупки американской валюты в КНР объясняют «экономической и монетарной политикой ключевых стран» и ожиданиями относительно их развития, а также снижением стоимости доллара на фоне подорожания глобальных финансовых активов.

«Уверенно поддерживается высококачественное экономическое развитие. Это будет способствовать сохранению в целом стабильного объема валютных резервов», — подчеркнули власти КНР.

В 2021 году ЦБ КНР увеличил резервы валюты на 1%, до примерно $3,25 трлн, а затем сократил их на 3,7%, до $3,12 трлн.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, по его мнению, РФ и КНР получили «серьезный урок» и больше не будут «доверяться» доллару и евро.

Ранее РИА Новости писало, что треть стран ООН отказываются от доллара.

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