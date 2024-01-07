В Турции второй раз за день сломался следовавший в Россию танкер

В Турции второй раз за день вышел из строя плывший в Россию танкер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Турции.

Инцидент произошел в Эгейском море, в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада. Танкер Elijah длиной 185 м отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Судно следовало из Испании в Россию под панамским флагом, у него вышел из строя двигатель.

Утром 6 января аналогичная проблема возникла на танкере Sundoro длиной 184 м, который плыл в Россию с острова Мальта. Он также был безопасно отбуксирован.

21 октября в проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз с неисправностью электросети.

Согласно данным агентства, корабль следовал из Болгарии в Египет под флагом Панамы. При этом речь идет о сухогрузе Navios Sagittarius, длина которого достигает 223 м.

«У сухогруза <...> возникли проблемы с электросетью в проливе Дарданеллы у деревни Бурханлы», — уточнил источник.

В результате береговая охрана Турции направила к месту аварии свои буксиры, которые успешно отбуксировали судно к причалу Каранлык. Как сказал собеседник агентства, данный инцидент никак не повлиял на движение кораблей в акватории пролива Дарданеллы.

Ранее танкеры с российской нефтью не пустили в Индию.