Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов

Ирак планирует отказаться от импорта нефтепродуктов в 2024 году. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

Джихад рассказал, что в 2024 году страна будет больше полагаться на местное производство, а после начала производства на ряде нефтеперерабатывающих заводах произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки.

В настоящее время Ирак импортирует нефтепродукты, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на внутреннем рынке. Ирак располагает третьими в мире разведанными запасами углеводородов. Он, обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в мире (112 млрд баррелей), входит в число ведущих нефтяных государств мира.

В декабре вице-премьер РФ Александр Новак назвал Индию и Китай основными партнерами Москвы по поставкам нефти и нефтепродуктов.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.