Банк Франции объявил о рекордном с 2017 года числе банкротств

В 2023 году во Франции закрылись 55,5 тысяч предприятий, что стало рекордом с 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Банка Франции сообщает РИА Новости.

На эти показатели в первую очередь повлияло значительное повышение стоимости энергии, а также рост процентных ставок и, как следствие, удорожание финансирования.

Основная часть банкротств — 43% — пришлась на торговые и строительные компании, в основном малого бизнеса. Однако в 2023 году свою деятельность прекратили и множество крупных компаний: на 72% больше, чем в среднем за предыдущее десятилетие.

В отчете Банка Франции указывается, что во время пандемии COVID-19 количество банкротств в стране заметно уменьшилось благодаря поддержке государства, однако затем по этому показателю вновь начался рост.

В период с 2000 по 2009 год во Франции в среднем банкротились 49 тысяч предприятий в год, а с 2010 по 2019 год — около 59 тысяч в год.

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Ранее во французском парламенте пришли к выводу, что введение цифрового евро не поможет Евросоюзу.