Юрист рассказал об опасности слишком высоких вкладов

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады.

Эксперт рассказал, что при назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности смотрят на все доходы граждан. Субсидия на оплату услуг ЖКХ также полагается только при низком доходе.

По словам Виноградова, размер вклада в банке не должен превышать сумму десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты с него — одного прожиточного минимума.

«Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», — пояснил он.

До этого финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев рассказал, что наиболее выгодными вариантами вложений для россиян в 2024 году станут золото и американские доллары.

Ранее аналитик рассказал, что будет с курсом рубля в 2024 году.