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Титов назвал главную проблему российской экономики

Титов видит главную проблему экономики в том, что МСП не занято производством

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что структура малых и средних предприятий (МСП) России не соответствует тому уровню экономики, который стране необходим.

«Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства», — сказал он, добавив, что на сегодня это проблема №1 российской экономики.

По его словам, основная часть (37%) отечественного малого и среднего бизнеса продолжает работать не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли. В это же время на обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту.

Титов подытожил, что основным способом борьбы с инфляцией на данный момент является налаживание в стране производства, запуск новых предприятий.

Роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в развитии экономики РФ является одной из основных тем сегодняшней новостной повестки. МСП обеспечивает пятую часть ВВП России, и государство оказывает ему различные меры поддержки. В частности, зонтичное финансирование, где высокую планку задает Альфа-Банк. О том, с какими еще инициативами в поддержку малого и среднего бизнеса выступает кредитное учреждение, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес в 2023 году получил более 90 млрд рублей льготных инвесткредитов.

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