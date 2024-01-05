Каждая третья страна ООН встала на путь отказа от доллара

Каждая третья страна Организации объединенных наций (ООН) приняля решение сделать ставку на развитие собственных средств платежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ.

Агентство проанализировало высказывания официальных лиц 193 стран ООН — представители 68 государств выступили за дедолларизацию собственной экономики или заявили, что принимают подобны меры.

Отмечается, что активнее выступают участники крупных региональных объединений как АСЕАН или БРИКС. Например, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва постоянно предлагает создать альтернативную доллару валюту для расчетов в рамках БРИКС. Также это поддерживает министр финансов ЮАР Энох Годонгвана, выступающий за кредитование в национальных валютах. Подчеркивается, что чаще всего призывы к дедолларизации объявляют политики Африки и Латинской Америки.

До этого замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что БРИКС и ШОС должны идти по пути дедолларизации и торговли в национальных валютах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что более 30 стран хотят стать партнерами БРИКС.