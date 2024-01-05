Продажи новых автомобилей в РФ в 2023 году выросли на 60%

Продажи новых автомобилей в России в 2023 году выросли на 60%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минпромторга.

«По итогам января-декабря 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 319 351 новых автомобилей (до 3 лет), что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года (823 695 шт.). Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», — отметили в министерстве.

В расчет здесь берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. По данным Минпромторга, продажи в сегменте легковых автомобилей выросли на 62% по сравнению с 2022 годом.

Самыми продаваемыми моделями в 2023 году стали Lada Granta, Gazelle Next, китайский Sitrak C7H, ПАЗ Vector Next.

Сообщалось, что с января по ноябрь текущего года в России реализовали 466,3 тыс. китайских легковых автомобилей на сумму 1,4 трлн рублей. При этом в ноябре россияне потратили на китайские авто почти 200 млрд рублей — две трети от всего оборота авторынка, подсчитали аналитики.

Самыми же популярными автомобилями с пробегом для продажи стали машины марки Lada. В последний осенний месяц 2023 года было куплено 111,1 тыс. таких подержанных авто.

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