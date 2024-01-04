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Названы страны – крупнейшие поставщики мандаринов в Россию

Руспродсоюз: больше всего мандаринов ввозилось в РФ из Турции, Египта и Марокко

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

В тройку крупнейших поставщиков мандаринов на российский рынок в 2023 году входили Турция, Египет и Марокко. Об этом со ссылкой на данные Руспродсоюза сообщает РИА Новости.

Согласно приведенной статистике, по итогам 10 месяцев 2023 года всего в Россию было поставлено более 460 тонн мандаринов. Ведущие позиции заняла Турция (51,1%), Египет (13,7%) и Марокко (11%). Вслед за ними идут ЮАР (10,6%) и Пакистан (3,4%). На все остальные страны-поставщики приходится около 10% продукции.

За указанный период дороже всего стоили мандарины из ЮАР — 111,8 рублей за килограмм, вслед за ними шли египетские (67,3 рубля) и марокканские (65 рублей) мандарины. Самыми дешевыми были турецкие (60,7 рубля) и пакистанские мандарины (59,2 рубля). Все остальные — в среднем 91,8 рубля за килограмм.

31 декабря российские врачи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день.

Днем ранее аналитики составили «мандариновый рейтинг» в России. Самыми популярными у россиян стали мандарины с листочком.

Ранее врачи предупредили россиян об аллергии, которую могут вызвать новогодние атрибуты.

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