Курс доллара снизился до 91,94 руб. на Московской бирже

Курс рубля в начале утренних торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро. Это следует из данных Мосбиржи.

Доллар США расчетами «завтра» на 7:08 (мск) подешевел на шесть копеек — до 91,94 руб. Европейская валюта также сбавила в цене на шесть копеек — до 100,17 руб.

В то же время китайский юань укрепился на одну копейку и стал стоить 12,76 руб.

До этого сообщалось, что Россия резко сократила использование доллара и евро во внешней торговле. Доля рубля в российской внешней торговле увеличилась до 40%, на американскую и европейскую валюты уже приходится менее 30% против недавних 90%.

Старший банкир ВЭБ.РФ, бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак в интервью «Газете.Ru» заявлял, что сейчас предпосылок отказа от доллара США немного. По его словам, для появления единой валюты БРИКС необходимы соответствующие политические и экономические предпосылки, и если первые складываются, то со вторыми сложнее.

Ранее стало известно, какая страна может внести вклад в дедолларизацию.