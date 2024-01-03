В «Газпроме» заявили о достижении нового уровня по поставкам газа в КНР

В начале января российская энергетическая компания «Газпром» обновила суточный максимум по газовым поставкам Китаю через газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба холдинга в Telegram-канале.

«Газпром» обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям», — отмечается в публикации.

По данным пресс-службы, по состоянию на 2 января экспорт российского газа в КНР достиг 22,7 млрд кубометров, что на 700 млн кубометров превышает контрактные обязательства «Газпрома» и в полтора раза опережает результаты минувшего года (15,4 млрд куб. м).

В компании назвали такой результат выходом на «принципиально новый уровень».

Как подчеркивается в материале, экспортер регулярно обеспечивал суточные поставки с превышением контрактных обязательств, что говорит о взаимной заинтересованности со стороны потребителя.

Предыдущий рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири» был зафиксировал в декабре.

Ранее глава «Газпрома» рассказал о поставках газа в КНР.