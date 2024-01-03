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TVCOM прекратил в Казахстане вещание ряда российских телеканалов

Оператор TVCOM в Казахстане убрал из сетки вещания ряд российских телеканалов

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Depositphotos

Оператор спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу коммуникационного оператора.

«Принято решение об исключении телеканалов семейства ТОО «ПКВС Казахстан» из сетки вещания», — указывается в публикации.

Уточняется, что оператор прекратит транслировать такие каналы, как «Первый канал СНГ», «Поехали», «Дом кино», «Карусель», «Бобер», «О!» и другие.

Согласно информации компании, такое решение было принято в рамках снижения в эфире доли каналов с информационной повесткой и повышения количества развлекательного, познавательного и рекреативного контента.

До этого сообщалось, что Discovery прекратила вещание своих каналов в России.

Ранее каналы Paramount прекратили вещание в РФ.

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