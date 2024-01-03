Турция поставила в Россию первые яйца

Турция поставила в Россию первую партию яиц в количестве 316 800 штук (19,36 тонны). Об этом сообщил Россельхознадзор.

По данным ведомства, 3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия турецких яиц для дальнейшей реализации на российской территории.

Россельхознадзор ранее выдал разрешение на ввоз яиц 21 предприятию Турции.

Россия с 1 января 2024 года обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук. Такие правила будут действовать по 30 июня 2024 года.

Целью постановления была названа стабилизация цен на продукт в России за счет наращивания предложения.

В период с 1 января по 30 июня 2024 года министерство сельского хозяйства будет выдавать поставщикам яиц специальные документы, правила предоставления которых утверждены правительством.

Согласно данным Росстата, в ноябре 2023 года куриные яйца в России поднялись в цене на 15,1%, с начала года 2023 года — на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. К проверке ценообразования подключились Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура.

Ранее экономист спрогнозировала цены на турецкие яйца в российских магазинах.