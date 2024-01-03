Курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся до 90,73 рубля

В первые минуты торгов 3 января на Московской бирже курс доллара впервые с 28 декабря 2023 года подскакивал до 91 рубля, но затем закрепился на отметке 90,73. Об этом сообщают РИА Новости.

«Курс рубля в начале торгов снижается к доллару, юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 90,73 рубля, китайской – повышается до 12,68 рубля, европейской – до 99,87 рубля», — говорится в публикации.

29 декабря сообщалось, что ЦБ понизил официальный курс доллара на 31 декабря – 9 января до 89,6883 рубля. Официальный курс евро был понижен на 1,36 рубля, до 99,1919 рубля. Курсы валют опубликованы на сайте регулятора.

30 декабря инвестстратег Александр Бахтин спрогнозировал курс доллара на первые дни января 2024 года.

Ранее стало известно, что Россия резко сократила использование доллара и евро во внешней торговле.